Altay - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray Süper Lig'in 34. haftasında Altay'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda Domenec Torrent, İzmir deplasmanında 3 puan istiyor..

Galatasaray, Süper Lig’in 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti.

Küme düşme hattında bulunan ev sahibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı.

Muhtemel 11’ler

Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, İbrahim, Thaciano, Poko, Pinares, Rodriguez, Eren, Rayan

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Emre, Berkan, Cicaldau, Kerem, Halil