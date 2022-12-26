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    Altay, Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi

    Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ekiplerinden Altay, maddi imkansızlardan dolayı ligden çekildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:31
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    Altay, Kadın Futbol Süper Ligi'nden çekildi

    Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağıyla kurtuluş mücadelesi verip Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinecek Altay'da yönetim kurulu kulübün borçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Kulübün Ulusal Kulüp Lisansı için sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan 52 kritere göre incelendiğini belirten siyah-beyazlılar, mali kriterler dışındaki kriterleri yerine getirdiklerini bildirdi. Mali kriterlere göre vergi dairesi ve SGK borçları, futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçlar, FIFA ve TFF'ye bildirilmiş vadesi geçmiş futbolcu, teknik-idari kadro borçları nedeneniyle ceza alındığı ifade edildi.

    "Maddi imkansızlıklar nedeniyle çekiliyoruz"

    Altay Kadın Futbol Takımı'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada da, şu ifadelere yer verildi: "A takımımızın yönetim kurulu kararı sonucunda maddi imkansızlıklar ve kısa vadede bir kaynak yaratılamayacak durumda olması sebebiyle ligden çekilme kararı aldığını üzülerek camiaya ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1,5 sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkürü borç biliriz. Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacaktır."

    Altay


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