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    Altay'da kaleci Ozan şikayetçi olmadı

    Göztepe-Altay maçında sahaya atlayan taraftarın saldırısına uğrayan kaleci Ozan Evrim Özenç'in şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 13:46
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    Altay'da kaleci Ozan şikayetçi olmadı

    Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in, tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Tecrübeli file bekçisinin, bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi.

    Cinayete teşebüsten tutuklanmıştı

    DHA'nın haberine göre; kaleci Ozan'ın kararının, halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi.

    Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

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