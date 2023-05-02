Altay'dan Ali Palabıyık tepkisi Altay, Altınordu -Bandırmaspor maçında verdiği kararlarla dikkat çeken hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, geçen hafta İzmir'de 3-3 sona eren Altınordu-Bandırmaspor maçını yöneten Hakem Ali Palabıyık'a, verdiği penaltı kararı nedeniyle tepki gösterdi.

Altay gibi lige tutunma yarışındaki Altınordu'da Şeref Özcan, 82'nci dakikada ceza sahasında kendisini yere bıraktı.

Pozisyonda Bandırmasporlu Soukou'nun faul yaptığına hükmeden ve beyaz noktayı gösteren Ali Palabıyık, VAR'dan gelen uyarısı sonrası pozisyonu izlemesine rağmen kararından dönmedi. Altınordu, 3-0 geriye düştüğü maçta bu penaltı golüyle skoru önce 3-2'ye getirirken, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak çok önemli 1 puan kazandı.

Bu karar sonrası hem Play-Off yarışı veren Bandırmaspor hem kümede kalma mücadelesindeki Erzurumspor ve Altay, hakem Palabıyık'a tepki gösterdi. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Futbol oynarken de hakemlerin futbolcular ve teknik direktörler gibi hata yapabileceklerine inanıyordum ama VAR monitöründen pozisyonu defalarca izleyerek böylesine hatalı kararlar vermelerini anlayamıyorum. Lütfen daha temiz futbol." dedi.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Futbolda skor, sahada ortaya konulan mücadeleyle elde edilmelidir. Buna tesir edecek tek etken şans faktörü olmalıdır." diye konuştu. Altay Spor Kulübü'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama da yapıldı.

Altay yönetimi, ligin son haftalarında yaşanılanlarla ilgili açıklama yapma zorunluluğu doğduğunu dile getirdi.

Altay'dan çok sert açıklama

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Spor Kulübü olarak hiçbir zaman kurumlarımızı, kurullarımızı ve kulüplerimizi hedef alır bir tutum içerisinde olmadık. Hataların insana dair olduğu bilincinde hareket etmeye devam ettik. Ancak ligimizin son haftalarına girilen bu kritik süreçte üst lige çıkma mücadelesi, play-off ve ligde kalma mücadelesi veren kulüplerimizin ortaya koyduğu bütün emeklerin göz ardı edilmekte olduğunun farkındayız."