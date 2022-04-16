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    Altay'ın altyapı tesisinin bakımsızlığı

    Altay'ın altyapı tesisinin bakımsızlığı

    Altay-Başakşehir U19 maçı öncesinde İstanbul temsilcisinin altyapı sorumlusu Nedim Yiğit, Ulucak Stadı'nın bakımsız görüntüsünü paylaşınca sosyal medya karıştı.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 13:33
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    U19 Ligi'nde Altay'la Başakşehir takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesi Başakşehir altyapı sorumlusu Nedim Yiğit, Kemalpaşa Ulucak Stadı'nın içler acısı halini paylaştı.

    Nedim Yiğit'in paylaştığı karelerde "Saha demeye bin şahit lazım" deyiminin az bile kaldığı apaçık ortada...

    Altay ın altyapı tesisinin bakımsızlığı #1

    Bakımsızlık...

    Ulucak'ta soyunma odasının camlarının paramparça olmasının yanı sıra saha zemininin bozukluğu, yedek kulübesinin bakımsızlığı da dikkat çekiyor.

    Süper Lig'e yükselmiş bir takımın altyapı tesislerinin bu kadar bakımsız olması ise sosyal medyada büyük bir infiale yol açtı.

    Altay ın altyapı tesisinin bakımsızlığı #2

    Altay ın altyapı tesisinin bakımsızlığı #3

    Altay ın altyapı tesisinin bakımsızlığı #4

    Altay ın altyapı tesisinin bakımsızlığı #5


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