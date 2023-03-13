Altınordu, Gökhan Ünal ile yollarını ayırdı

1. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcilerinden Altınordu'da bir ayrılık gerçekleşti.

24 maç sonunda topladığı 17 puanla 18. basamakta bulunan Altınordu'da teknik direktör Gökhan Ünal'ın görevine son verildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Gökhan Ünal ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gökhan Ünal'ın zor bir dönemde takımın başına geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde de birçok yeni oyuncu kadroya katıldı. Tabii ki bu oyuncuların adaptasyon süreçleri oldu. Yaşanan başarısız sonuçlardan dolayı bir kan değişimi gerekti. Kalan haftalarda takımımızı bir an önce toparlamak için böyle bir karar aldık. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırdık. Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Gökhan Ünal’a bugüne kadar Altınordu Futbol Kulübüne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kariyerinde kendisine başarılar dilerim."