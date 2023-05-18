Altınordu, kulübün futbol haklarını yatırımcıya devrediyor Altınordu Kulübünün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları AŞ'nin, bu hakları devretmek için yatırımcılarla görüşeceği bildirildi.

DHA

İç sahada aldığı Erzurumspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen Altınordu, 9 yıl sonra 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Başkan Mehmet Özkan kulüp personeline mail göndererek ayrılık kararını duyurdu.

Kırmızı-lacivertlilerin 2012 yılında şirketleşmesinin ardından kulübün sahibi olan Başkan Özkan, "Helalleşmek" başlığıyla yazdığı veda metninde, "Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin" diye konuştu.

"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim"

Altınordu Başkanı Özkan, "Çok sevdiğim ve akraba olarak saydığım Altınordu çalışma arkadaşlarım, merhaba" diyerek başladığı veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yoruldum kelimesi çok yetersiz kalır, ben bittim. Dünya gözüyle hepinizle helalleşmek istiyorum. Kıdem tazminatlarınızı hepinize 6 taksitte ödeyeceğim. Kulübü tabii ki biri(leri)ne devredeceğim. O biri(leri) kim ise ben de bilmiyorum. Bundan sonra sizlerle çalışmak isterse önce sizi davet eder. İşinize gelirse çalışırsınız, gelmezse çalışmazsınız. Benden yana hakkım varsa helaldir. Lütfen siz de hakkınızı helal edin. Dünya hali bu, bana bir şey olursa tazminatlarınızı yeğenim Kenan Özkan mutlaka zamanında öder. Ben sizi her zaman anılarımda, 'Yol arkadaşlarım olan güzel insanlar' olarak anacağım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu bir yaşam diliyorum."

"Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir"

Altınordu Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi: