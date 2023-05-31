Altınordu'da Hasan Özer dönemi sona erdi 1. Lig'e veda eden Altınordu, teknik direktör Hasan Özer'le yollarını ayırdı.

DHA

1'inci Lig'de küme düşen Altınordu'da kulübün futbol haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan, teknik direktör Hasan Özer'le yolları ayırdı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"A Takım Teknik Direktörümüz Hasan Özer ile sözleşmesinin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine Altınordu FK'da görev yaptığı süre içindeki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz."

12 maçta 18 puan topladı

Bu sezon Ufuk Kahraman ve Gökhan Ünal'dan sonra üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Hasan Özer, 12 maçta 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 18 puan toplamasına rağmen takımı ligde tutamadı.

Altınordu Başkanı Mehmet Özkan, teknik patron Hasan Özer'in imza töreninde, "Hüseyin Eroğlu ile 15 yıl birlikte çalışmıştık. Hasan Özer hocam ile de uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz" mesajı vermişti.