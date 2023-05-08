Altınordu'yu yenen Bodrumspor avantajı kaptı Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'yu Kenan Özer'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 2 maç kala Play-Off yolunda çok önemli avantaj yakaladı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde Süper Lig yoluna giren yeşil-beyazlılar, 58 puana yükselip 6'ncı sırada yer aldı.

Sıralamada 8'inci durumda yer alan Bandırmaspor'a 4 puanlık fark atan Bodrumspor, bu hafta deplasmanda Samsunspor'u yendiği takdirde rakiplerin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off biletini resmen cebine koyacak.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor'u Play-Off şampiyonu yapan, bu sezon da istikrarlı bir şekilde takımı yöneten teknik direktör İsmet Taşdemir, çok zor bir maçı kazandıklarını dile getirdi.

"Süper Lig mücadelesinde olmayı istiyoruz"

Özellikle ligin son haftalarının çok çekişmeli geçtiğini belirten deneyimli teknik adam, "Özellikle sezonun ilk yarısında maçları çok daha kolay atlatabiliyorduk ama bu zamanda böyle olmuyor. Gerçekten çok zor dönem. Çünkü bir taraf düşmeme derdinde bir taraf Play-Off oynayıp Süper Lig'e çıkma derdinde. Doğru bir oyun oynadık. Maçı da kazandık. Sezon başından beri olağanüstü bir şekilde mücadele eden oyuncu grubum var. Bu son dönemlerde zorlanıyoruz, bu bir gerçek. İnşallah hakkımız olana Play-Off'a gidip ondan sonraki Süper Lig mücadelesinde olmayı çok istiyoruz." dedi.

Bodrum ekibi, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor deplasmanına çıktıktan sonra son hafta evinde kendisi gibi Play-Off hattındaki Göztepe'yi ağırlayacak.