Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor yenişemedi

- Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Florent Hasani, Amed Sportif Faaliyetler'e ilk golü kazandırırken, Sakaryaspor'dan Poyraz Efe Yıldırım eşitliği sağladı.
- Sakaryaspor, kırmızı kartla oyun dışı kalan Lukasz Zwolinski nedeniyle maçı 10 kişi tamamladı.
1. Lig'in 25. hafta maçında Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Amed Sportif Faaliyetler'in golünü dakika 45'te Florent Hasani kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Poyraz Efe Yıldırım attı.
SAKARYASPOR, KIRMIZI GÖRDÜ
Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
LİGDE SON DURUM
Sakaryaspor'un Ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Amed Sportif Faaliyetler, 50 puana yükseldi.
1. Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer deplasmanına gidecek.