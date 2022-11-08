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    Ameliyat olan Rachid Ghezzal: Çok şükür bitti

    Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, sakatlığı sebebiyle geçirdiği ameliyatın ardından açıklamalarda bulundu.
    • 08.11.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 13:25
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    Ameliyat olan Rachid Ghezzal: Çok şükür bitti

    Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşmuştu. Trabzonspor ile oynanan maçta yeniden sakatlanan Ghezzal için ameliyat kararı aldındı.

    Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rachid Ghezzal, ABD'de, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü'nün katılımıyla Duke Üniversitesi'nden Prof. Ned Amendola yönetiminde gerçekleşen başarılı bir ameliyat oldu. Rachid Ghezzal'ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır." denildi.

    Ameliyat olan Rachid Ghezzal: Çok şükür bitti #1

    "Desteğiniz değerliydi"

    ABD'de ameliyat olan Ghezzal, sakatlığına dair açıklamada bulundu. Cezayirli yıldız, "Çok şükür bitti ve her şey yolunda. Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana destek olan kulübüme, sağlık ekibine ve sizlere teşekkür ederim. Desteğiniz çok değerliydi. Yakında yeşil sahalarda görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.


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