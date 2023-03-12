Amir Hadziahmetovic: Beşiktaş taraftarı en iyisi

Süper Lig’de 25. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın galibiyet gollerini Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku attı.

Devre arası transfer döneminde Konyaspor'dan transfer edilen Amir Hadziahmetovic maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Amir, şunları söyledi:

"Kolay bir maç değildi. Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi, başka ne diyeceğim?"