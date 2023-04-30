Amir Hadziahmetovic: Ligi olabildiğimiz en üst sırada bitireceğiz
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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Hadziahmetovic: Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı

Beşiktaş'ın maçtaki ikinci golünü kaydeden Amir Hadziahmetovic, kazanılan derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Hadziahmetovic, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip ligi olabildiğimiz en üst sırada bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

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