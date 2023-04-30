Amir Hadziahmetovic: Ligi olabildiğimiz en üst sırada bitireceğiz Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-1 yendikleri derbinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Hadziahmetovic: Galatasaray'a karşı kazanmak her zaman farklı

Beşiktaş'ın maçtaki ikinci golünü kaydeden Amir Hadziahmetovic, kazanılan derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Hadziahmetovic, "Gol attığım için mutluyum. 3 puan için daha da mutluyum. Sezon sonuna kadar aynı şekilde devam edip ligi olabildiğimiz en üst sırada bitireceğiz" ifadelerini kullandı.