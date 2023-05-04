Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçında olmayacak Süper Lig'de oynanan Konyaspor maçında doğrudan kırmızı kart gören Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe karşısında sahada yer almayacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 olmuştu.

Bu lig mücadelesinde ise bordo-mavili takımın hücum oyuncusu Anastasios Bakasetas, 45+5. dakikada Konyasporlu Soner Dikmen'e yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

2 maç ceza aldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul' gerekçesiyle Konyaspor karşısında 100. maçına ve direkt kırmızı kart gören Yunan futbolcuyu 2 maç ile cezalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı yok

Alınan bu kararın ardından 29 yaşındaki oyuncu, takımı Trabzonspor'un 33. haftada evinde Ankaragücü, 34. haftada deplasmanda Fenerbahçe'yle oynayacağı Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)