Andone, Galatasaray'a veda etti

Rizespor maçında sakatlanarak sezonu kapattığı öğrenilen Florin Andone, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın sezon başından Brighton'dan kiralık olarak renklerine kattığı Florin Andone, Rizespor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sağ diz bağında ileri derece esneme tespit edilen ve bu sezon ikinci kez ağır bir sakatlık geçirerek sezonu kapattığı belirtilen Rumen futbolcu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

''G.SARAY DÖNEMİMİ POZİTİF DOLDURAMADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''

Aslan ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve İngiliz ekibine geri dönen Andone, ''Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için üzgünüm. Sakatlıklarım sebebiyle gerçek futbolumu izlettiremediğim için bir çok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum'' ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki futbolcunun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

''Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu günlerde bana mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, beni cesaretlendiren herkese en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. İki ağır sakatlık yaşadığım bu sezon benim için bitti. Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için üzgünüm. Sakatlıklarım sebebiyle gerçek futbolumu izlettiremediğim için bir çok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Galatasaray'da geçirdiğim bu dönemi pozitif şeylerle dolduramadığım için üzgünüm. Böyle büyük bir kulübün formasını giydiğim ve bu kulübü temsil ettiğim için kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Özellikle taraftarın bana gösterdiği yakınlık için herkese teşekkür ederim. Dünyanın tartışmasız en iyi taraftarı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Teşekkürler.''