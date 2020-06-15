Andone sezonu kapattı

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Galatasaray'da Rizespor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Florin Andone'nin sezonu kapattığı açıklandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, dün akşam Rizespor'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, şanssızlıklar da yakasını bırakmadı.

Önce Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundun çıktığı maçta, Florin Andone de sağ ayağından sakatlandı.

SEZONU KAPATTI

Diz bağlarından ciddi bir şekilde sakatlandığı öğrenilen Rumen futbolcunun, bu sezonu kapattığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.