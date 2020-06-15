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    Andone sezonu kapattı

    Galatasaray'da Rizespor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Florin Andone'nin sezonu kapattığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 09:57
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    Andone sezonu kapattı

    Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, dün akşam Rizespor'a konuk oldu.

    Sarı-kırmızılı takımın 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, şanssızlıklar da yakasını bırakmadı.

    Önce Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundun çıktığı maçta, Florin Andone de sağ ayağından sakatlandı.

    SEZONU KAPATTI

    Diz bağlarından ciddi bir şekilde sakatlandığı öğrenilen Rumen futbolcunun, bu sezonu kapattığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.

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