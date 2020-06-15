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Andone sezonu kapattı
Galatasaray'da Rizespor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Florin Andone'nin sezonu kapattığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 15.06.2020 - 09:57
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, dün akşam Rizespor'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı takımın 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada, şanssızlıklar da yakasını bırakmadı.
Önce Fernando Muslera'nın sakatlanarak oyundun çıktığı maçta, Florin Andone de sağ ayağından sakatlandı.
SEZONU KAPATTI
Diz bağlarından ciddi bir şekilde sakatlandığı öğrenilen Rumen futbolcunun, bu sezonu kapattığı ve kalan maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.