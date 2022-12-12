Andrea Pirlo: Fas'ı tebrik ederim

Cristiano Ronaldo için üzüldüğünü belirten Andrea Pirlo, Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atan Fas'ı kutladı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, açıklamalarda bulundu.

Takımdan ayrılan oyuncuların hem kendisinin hem de yöneticilerin tercihi olduğunu vurgulayan Pirlo, "Ayrılan oyuncularımıza sezonun bu dönemine kadar verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz ama bu bir tercihti. Biz de tercihimizi bundan yana kullandık. Sol bek eksiğimiz var, bunu da Ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz." diye konuştu.

"Dünya Kupası sürprizlerle dolu"

DHA'ya Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu ifade eden Pirlo, Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'ya ilişkin ise şunları söyledi: "Katar'a geçmiş senelerde de gidiyordum, gelişen bir ülke ve organizasyon güzel gidiyor. Dünya Kupası sürprizlerle dolu gidiyor. Fas'ı tebrik ederim, en büyük sürprizi yaptılar. Diğer yarı finalistler beklenen takımlar. Ronaldo ile konuşmadım ama üzgünüm tabii, çünkü en büyük hedefiydi Dünya Kupası ama futbolda yenilgi ve kazanç var."