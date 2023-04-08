Andrea Pirlo: Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor Süper Lig'in 28. haftasında 10 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, "Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız" dedi.

AA

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor"

Çok önemli bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirten Pirlo, şu ifadeleri kullandı:

"Sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Fenerbahçe, zor bir dönem yaşıyor. Çok kaliteli bir takıma sahipler. Biz ise iyi bir süreçten geçiyoruz. Çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli"

Tam kadro olduklarını aktaran Andrea Pirlo, şu şekilde konuştu:

"Elimizde geniş bir seçenek var. En iyi kadroyla Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacağız. Fenerbahçe derbi maçta alınan skora kızgın ve sinirli. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzlerini verecekler. Ancak biz de sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor"

Karşılaşmada hakem yönetimiyle ilgili herhangi bir endişesinin olup olmadığı şeklindeki soruyu İtalyan çalıştırıcı, şu şekilde yanıtladı:

"Oyuncuların ön planda olması gerekiyor. Dünyadaki bütün liglerde hakemler konuşuluyor. Her iki taraf da elinden geleni yapıyor. En az hatayla hakemlerin maçlarını yönetmesi ve bizim de bunlara mazeret bulmamamız gerekiyor."

"İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum"

Fatih Karagümrük'ün 24 yaşındaki savunma oyuncusu Rayyan Baniya, Fenerbahçe karşısında kendilerine güvendiklerini dile getirdi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarına vurgu yapan Baniya, şu değerlendirmede bulundu:

"Fenerbahçe güçlü bir takım. Bu tip maçları oynamak çok güzel. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum."

"İtalya Milli Takımı'na çağrılmak beni çok mutlu eder"

İtalya temsilcilerinden transfer teklifi aldığı ve İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından geniş aday kadroya çağrılacağı haberlerine yönelik de görüşlerini aktaran Rayyan Baniya, şu ifadeleri kullandı.

"Bu haberleri duyuyorum. Şu an takımıma katkı vermek istiyorum. İtalya Milli Takımı'na çağrılmak beni çok mutlu eder. Daha iyisi için her zaman çalışacağız."

Karagümrük hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta mağlup olmayan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı kulüp başkanı Süleyman Hurma da takip etti.