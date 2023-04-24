Andrea Pirlo: Galatasaray ligde lider, iyi oynuyorlar Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, Galatasaray deplasmanına konuk oldu.

Mücadelenin eksik olmadığı maçta Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılılar ile 3-3 berabere kaldı.



Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray'a büyük şanslar vermedik"

Maçla ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk." dedi.

Fazla gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo "Galatasaray'a çok büyük şanslar vermedik. Maçlarımızda bireysel hata, duran top, penaltı... Bizi bir şekilde gol yemeye itiyor. Bunlara sürekli çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

"Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar"

Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması sorulan Pirlo şunları söyledi:

"Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum."

"İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İtalyan teknik adam, büyük bir takımla maç yaptıklarını belirterek şöyle dedi:

"Zor olacağını biliyorduk. Bu atmosferde 3 gol bulmak kolay değil. Özellikle ilk yarıda iyi bir maç çıkardık. İstediğimiz pozitif futbolu sahaya yansıttık. Pozisyonlara girdik ve bunları değerlendirdik. İkinci yarı Galatasaray'ın baskısından dolayı oyuncularım biraz çekindi. Biraz pasif orada kaldık, uzun toplara başvurduk. Orada 3-1'den dönüş oldu. Yine buradan önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik ve sonunu getirdik."

Diagne yorumu ve hakemlere tepkisi

Golcü futbolcuları Mbaye Diagne'nin bugün verilen görevleri başarıyla yaptığını aktaran Pirlo, bugün saha kenarında hakemlere gösterdiği tepkilerle ilgili olarak, "Bu olayların üstüne çok gitmek istemiyorum. Maç bitti, yapılacak bir şey yok. Değiştiremeyiz. Ancak bu tip statlarda oynamak zor. Biz daha az seyircili statlarda oynuyoruz. Burada oyuncularıma da sesimi duyurmam lazım." ifadelerini kullandı.

Zaniolo ve Icardi sözleri

Galatasaray'da oynayan vatandaşı Nicolo Zaniolo'nun zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Pirlo, "Zaniolo yeni geldi, alışma süreci olacak. İyi ve önemli bir oyuncu. İyi bir başlangıç yaptı. Daha iyi işler yapabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan teknik adam, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin maçta kullandığı ve kaçırdığı "Panenka penaltısı" ile ilgili soruya, "Biz herkesi analiz ediyoruz. Kendisinin bunu denediğini biliyorduk. Kaleci departmanımıza bunu söylemiştik. Bunun da meyvesini aldık." yanıtını verdi.