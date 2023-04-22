Andrea Pirlo, Galatasaray maçı öncesi kaleci sıkıntısı yaşıyor

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük yarın Galatasaray'a konuk olacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Bu mücadele öncesinde Fatih Karagümrük'te kaleci sıkıntısı yaşanıyor.
Viviano, cezalı duruma düştü
Belindeki sakatlık sebebiyle Ümraniyespor mücadelesinin 25. dakikasında oyuna devam edemeyen Batuhan Şen, yerini tecrübeli file bekçisi Viviano'ya bırakırken, İtalyan kaleci de 90+9. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Batuhan'ın durumu sonra belli olacak
Hafta içinde yapılan antrenmanlarda yer almayan Batuhan Şen'in son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.
Batuhan'ın forma giyemeyecek olması durumunda Andrea Pirlo, kalede Muzaffer Cem Kablan'a görev verecek. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki file bekçisi, Fatih Karagümrük'te 4. sezonunu yaşıyor.
Kalede Muzaffer Cem olacak
Muzaffer Cem Kablan, İstanbul ekibiyle bugüne kadar 1 resmi mücadeleye çıktı. Genç kaleci, 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda oynanan Nevşehir Belediyespor maçında kaleyi korurken, kırmızı siyahlı ekip, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla eledi.
Sezon başında Fatih Karagümrük'ün rezerv takımının formasını 3 maçta giyen Muzaffer Cem Kablan, rezerv ligin kapatılmasının ardından formasından uzak kaldı.