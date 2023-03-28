Andrea Pirlo: Karagümrük gelecek sezon için sözleşme uzatma teklifinde bulundu Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda yönetimden teklif aldığını ancak kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te görev yapan ve son haftalarda aldığı puanlarla çıkışa geçerek takımıyla birlikte 31 puanla 9. sırada yer alan Andrea Pirlo, kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki teknik direktör Andrea Pirlo, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a Türkiye günlerine dair bir röportaj verdi.

"Takımımdan oldukça memnunum"

Takımından memnun olduğunu söyleyen Pirlo, şu açıklamayı yaptı:

"Karagümrük ile ligde 9. sıradayız ve bir maçımız eksik. Aynı zamanda ligin en golcü 3. takımıyız, Fabio Borini 15 gol attı. Takımımdan oldukça memnunum. Burada gelişim gösteren bir çok genç oyuncu var ve oyuncularımız oyundan keyif alıyor."

"Türkiye Ligi oldukça kaliteli ve zorlu bir lig"

Türkiye Ligi'ni kaliteli olarak tanımlayan Andrea Pirlo, şöyle konuştu:

"Takımımda yer alan Rayyan Baniya'yı birçok kulüp takip ediyor. Aynı şekilde Levent Mercan'ı da. Levent aslında ofansif orta saha olarak görev alıyordu ancak ben onu sol beke çevirdim ve bu pozisyonda harika iş çıkarıyor. Genel olarak Türkiye Ligi oldukça kaliteli ve zorlu bir lig. Burada, üst seviye futbol oynayan çok fazla takım var."

"Her gün evimin salonundan Boğaz manzarasını görebiliyorum"

İstanbul şehrinden bahseden İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi:

"İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan Nişantaşı'nda yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz manzarasını görebiliyorum ve bu gerçekten eşsiz bir görüntü. Tabii trafik biraz zorluk yaratıyor ancak burası 20 milyonluk bir metropol ve buradaki insanlar futbola büyük bir tutku duyuyor."

"Çok fazla aile acı çekti"

Andrea Pirlo, ülkemizde yaşandan deprem felaketi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Türkiye'de çok büyük bir deprem yaşandı ve çok fazla insan öldü. Çok fazla aile acı çekti. Çok üzücü ayları geride bıraktılar ama yeniden ayağa kalkacaklar."

"Fatih Karagümrük gelecek sezon için sözleşme uzatma teklifinde bulundu"

Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi hakkında konuşan Pirlo, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fatih Karagümrük yöneticileri bana şimdiden gelecek sezon için sözleşme uzatma teklifinde bulundu ancak bence bunu sezon sonunda konuşmak daha doğru olacaktır. Kariyerimin gelişimi açısından doğru yerde olmaya dikkat ediyorum."

"Juventus gibi üst düzey bir kulübe dönmeyi tabii ki isterim"

İtalyan teknik adam, son olarak eski takımı Juventus hakkında konuştu: