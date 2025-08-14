Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz açıklaması

1. Lig'de 2025-2026 sezonuna Hatayspor galibiyetle başlayan Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine, Galatasaray ile yaptığı anlaşmada Barış Alper Yılmaz'ın olası transferinde yüzde 20'lik paya sahip olduklarını söyledi.

"ŞU ANKİ DÜŞÜNCEMİZ YÜZDE 20'LİK PAYIMIZI ALMAK YÖNÜNDE"

Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını aktaran Tahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

İki yıldır Barış'ın satılabileceği konuşuluyor. Geçen sene de bu konu epey gündem oldu ama Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için 'Satıştan yüzde 20'lik hakkınızı alalım.' şeklinde bir teklif gelmedi. Bundan sonra gelir mi bilemiyorum. Eğer bir teklif gelirse bizim pozisyonumuz ne olur, onu o zaman değerlendiririz. Şu anki düşüncemiz yüzde 20'lik payımızı almak yönünde. Ancak tabii ki Galatasaray çok büyük bir camia. İki kulüp arasında görüşülerek neticeye vardırılabilecek bir mesele olduğunu düşünüyorum.

"BARIŞ ALPER 50 MİLYON EURO EDER"

Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: