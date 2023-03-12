Ankaragücü, Alanyaspor'u iki golle geçti Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Ankaragücü, Alanyaspor karşısında 2-0 galip geldi.

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde Sedat Ağçay yönetimindeki Ankaragücü ile Ersun Yanal'ın ekibi Alanyaspor, hakem Ali Şansalan yönetiminde Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Ankaragücü'nün galibiyetiyle sona erdi. Başkent ekibi maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Mücadelede Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ali Sowe ve 76. dakikada Milson kaydetti.

Ankaragücü 3 maç sonra galip geldi

Bu galibiyetin ardından 3 maç sonra kazanan Ankaragücü, 25 puana yükseldi. Alanyaspor ise yeni teknik adamı Ersun Yanal ile çıktığı 2. maçta ilk yenilgisini aldı ve 28 puanda kaldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe'yle oynayacak

Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü, Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.