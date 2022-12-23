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    Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Süper Lig'in 15 haftasında Ankaragücü ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla geçti.
    • 23.12.2022 - 23:07
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    Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

    Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.

    Ankaragücü deplasmanda güldü

    Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese ve 90+11. dakikada Sowe kaydetti.

    Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.

    Ankaragücü, Antalyaspor u 2-0 mağlup etti #1

    Antalyaspor'un rakibi Başakşehir

    Antalyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

    Ankaragücü, Antalyaspor u 2-0 mağlup etti #2

    Ankaragücü, Antalyaspor u 2-0 mağlup etti #3


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