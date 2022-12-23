- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Ankaragücü, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti
Süper Lig'in 15 haftasında Ankaragücü ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ankaragücü deplasmanda rakibini 2-0'lık skorla geçti.
- 23.12.2022 - 23:07
Antalyaspor ile Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı.
Ankaragücü deplasmanda güldü
Zorlu karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Jese ve 90+11. dakikada Sowe kaydetti.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 16'ya yükseltti ve Antalyaspor ile puanını eşitledi.
Antalyaspor'un rakibi Başakşehir
Antalyaspor önümüzdeki hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.