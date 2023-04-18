Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Fenerbahçe maçı bizden çalındı Ankaragücü Başkanı Faruk Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Kollanarak gelen şampiyonluk, büyüklük değildir" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, gündeme ilişkin konuştu.

"Kollanarak gelen şampiyonluk, büyüklük değildir" diyen Koca, "Büyüklük, davranışların her birinden sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmayı bitirin, kurallara sadık kalın." ifadeleriyle TFF'ye seslendi.

Faruk Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"En son oynadığımız Fenerbahçe maçında yaşanan skandal yönetim ve endişeyi artıran yönetici davranışlarını istişare ettik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri dışındaki tüm takımların uğradıkları haksızlıklara bir tepki olarak bu toplantıyı yapma kararı aldık."

"Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiştir"

"Futbolumuz devam eden ahlaki krizle karşı karşıyadır. Saha içi ve dışında etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar ahlaki değerleri hiçe saymaktadır. Fenerbahçe maçı hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan maç sonucunu aleyhimize çevirmiştir. Bu şekilde karşımıza çıkarılan engeller bizim cesaretimizi artırmaktadır. Umuyorum ki bu cesaretimiz, 3 kulüp dışındaki tüm takım yöneticilerini de cesaretlendirecek."

"Yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir"

"Hakem motivasyonunu etkileyen ve sahada oyuncularımızın direncini kırmaya yönelik davranışlar profesyonel yönetici davranışlarından uzaktır. Bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir. Hakem, temsilci raporlarının açıklanması önemlidir. Bunların futbol kamuoyuyla paylaşılması çok önemlidir. Ancak TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın vereceği cezaları 1 hafta sonra kaldırmamalıdır. Sürekli değişen kararlarıyla kuralsızlığı meşrulaştıran TFF'nin ve yetkili kurumların yap bozuna izin vermeyeceğim."

"3 kulüp dışındaki kulüplere çağrımdan dolayı birkaç örnekten bahsetmek istiyorum. 3. haftada Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde 12. dakikada Fenerbahçe'ye verilen penaltı. 10. haftada Giresunspor - Beşiktaş maçında 89. dakikada iptal edilen Giresunspor golü. 16. haftada Sivasspor - Galatasaray maçında 49. dakikada iptal edilen Sivasspor golü. 25. haftada Galatasaray - Kasımpaşa maçında 46. dakikada Torreira'ya verilmeyen kırmızı kart. 28. hafta Giresunspor - Beşiktaş maçı 46. dakikada topsuz alanda rakibine yumruk atan Aboubakar'a verilmeyen kırmızı kart."

"Galatasaray lehine kulüpleri mağdur eden bir sürü karar var"