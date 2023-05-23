Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Kastedene kastederiz Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, hakem hatalarına ilişkin "Kastedene kastederiz." dedi.

AA

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve teknik direktör Tolunay Kafkas, Türkiye Kupası yarı final rövanşında Başakşehir ile 25 Mayıs Perşembe günü sahalarında yapacakları maç öncesi Beştepe Tesisleri'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

"İyi bir sonuçla stattan ayrılmayı düşünüyoruz"

İstanbul temsilcisine karşı ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettiklerini anımsatan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Ankaragücü camiası kupa maçlarına farklı hazırlanıyor. Bu anlamda ligde istediğimiz düzeyde değiliz ama kupada hala iddialıyız. Çok önemli bir maç, camiamız bunun bilincinde. 24 yıl sonra kupada yarı finaldeyiz. Tur atlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnanıyoruz ki iyi bir oyun ve iyi bir sonuçla stattan ayrılmayı düşünüyoruz."

"Kimsenin hakkının yenmemesi lazım"

Süper Lig'de son oynadıkları Ümraniyespor maçından önce hakemlerle ilgili basın toplantısı yaptığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Yaşanılan sıkıntılarla ilgili Merkez Hakem Kurulu ve federasyon yetkililerini uyardım. Özelikle maçı yöneten hakemle ilgili dikkatlerini çekmek istedim. Bu bir oyun. Kimsenin hakkının yenmemesi lazım. İnsan ve beşer olmamız gereği herkesin hata yapma şansı var. Hatanın ötesinde yapılan şeyin kasıt ve yanlış olduğu düşüncesindeyim. Pazar günü hakem Mete Kalkavan'ın MKE Ankaragücü'ne yanlış yaptığı ve kastının olduğu 90 dakikanın sonunda tescillenmiş oldu. Uyarılarımıza rağmen bunun devam ediyor olmasının başka bir boyuta taşındığını görüyoruz."

Faruk Koca, Ankaragücü'nün haklı taleplerini dikkate almayan ve adil olmayan kurumları kendilerinin de dikkate almayacağını vurguladı.

"Federasyon yetkilileri bu kadroyla gelecekse hiç karşımıza gelmesin"

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziranda genel kurul yapacağına dikkati çeken Koca, şunları dedi:

"TFF seçimleri var. Federasyon yetkilileri bu kadroyla gelecekse hiç karşımıza gelmesin. En yakın destekleyicilerinden biri olarak söylüyorum."

"Bize kastedene biz de kastederiz"

"Özellikle hakem camiası içinde derin bir yapılanma var." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:

"Orada maalesef derin bir yapılanma var. Bu böyle biliniyor. Mağdur hangi kulüp tepki gösterirse göstersin dikkate alınmıyor. Bizi dikkate almayanları biz de dikkate almayacağız. Bedeli ne olursa olsun, nereye giderse gitsin. Adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Maalesef futbolun bu hale gelmesinin sebebinin önemli bir kısmını hakem hataları oluşturuyor. Ben burada artık beşeri bir hatadan bahsetmiyorum, kasıttan bahsediyorum. Bize kastedene biz de kastederiz."

"Finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını hedefliyoruz"

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise sarı-lacivertli ekibin belli bir oyun anlayışının bulunduğuna dikkati çekerek, şu şekilde konuştu:

"Yüksek tempoda, daha fazla pres yaparak maçı lehimize çevirmek istiyoruz. Finale çıkan tarafın Ankaragücü olmasını hedefliyoruz."

"Zor bir takıma karşı iyi bir maç çıkarmak istiyoruz"

Başakşehir'in oyuncu kalitesinin yüksek olduğunu belirten Kafkas, şu ifadeleri kullandı: