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    Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin

    Süper Lig ekiplerden Ankaragücü, Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki olarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
    • 28.12.2022 - 00:27
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 00:44
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    Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin

    Behzat Ç. dizisinin bir bölümünde bir uyuşturucu satıcısı Ankaragücü taraftarı olarak gösterilince, Ankaragücü kulübünden olaya tepki geldi.

    Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

    "Armamızın bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz"

    Yapılan paylaşımda, "Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları Imalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz.

    Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin #1

    "Camiamızdan özür dilemelerini bekliyoruz"

    Ankara'da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara'nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.

    Ankaragücü, Behzat Ç. dizisine tepki gösterdi: Özür dileyin #2


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