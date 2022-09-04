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    Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor.Ankaragücü ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maçın detayları merak konusu oldu.İşte zorlu maçın detayları..
    • 04.09.2022 - 10:11
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    Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'de heyacan 5. hafta maçları ile devam ediyor.Geçtiğimiz haftayı lider kapatan Beşiktaş bugün başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Ömer Erdoğan'ın teknik direktörlük görevine getirildiği başkent ekibi ligde oynadığı 3 maçta 1 puan alabildi.Beşiktaş Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta 10 puan topladı.

    Valerian İsmael ve öğrencileri oynadıkları futbolla sezona flaş bir giriş yaptı.İddialı transferleri ile şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş'ta Weghorst ve Muleka performanslarıyla öne çıkıyor.

    Ankara'da oynanacak Anakaragücü - Beşiktaş maçının detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.İşte maçın detayları..

    Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Ankaragücü - Beşiktaş maçının detayları

    Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesi bugün saat 21.45'te başlayacak.Mete Kalkavan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.


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