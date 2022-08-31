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- Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak
Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak.
- 31.08.2022 - 13:14
- Güncelleme : 31.08.2022 - 13:23
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara'da Beşiktaş taraftarı olamayacak
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.