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    Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak

    Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarlar stada alınmayacak.
    • 31.08.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:23
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    Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak

    Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

    Ankara'da Beşiktaş taraftarı olamayacak

    Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.

    Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

    Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak #1

    Ankaragücü-Beşiktaş maçında deplasman seyirci yasağı olacak #2


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