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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig’in 40. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü deplasmanında mücadele edecek.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 19:31
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    Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasına girilirken Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü'ne konuk oluyor.

    Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetirken, karşılaşma BeIN SPORTS HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Teknik Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

    Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Paintsil, Alper, Lobjanidze, Badji

    Fenerbahçe: Harun, Atilla, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.

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