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Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 19:17
- Güncelleme : 08.05.2021 - 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasına girilirken Fenerbahçe, bu akşam Ankaragücü'ne konuk oluyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetirken, karşılaşma BeIN SPORTS HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Teknik Direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 7 müsabakadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Ligde son 3 maçını kaybederek düşme hattının içine gerileyen MKE Ankaragücü, 38 puanla 18. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Paintsil, Alper, Lobjanidze, Badji
Fenerbahçe: Harun, Atilla, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia.