Ankaragücü, Giresunspor'u üç golle geçti Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig’de 30. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Hakan Keleş'in ekibi Giresunspor, hakem Halil Umut Meler yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Düşme hattını yakından ilgilendiren bu kritik mücadelede ev sahibi Ankaragücü 1-0 geriye düştüğü maçta rakibi Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ankaragücü, kritik bir galibiyet aldı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+7. dakikalarda Ali Sowe ve 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Giresunspor'un golü 44. dakikada Lamine Diack(k.k.)'tan geldi.

Gol iptal edildi

45+3. dakikada Stelios Kitsiou'nun golü VAR uyarısı sonrasında faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, Mujakic'in Campuzano'ya kendi yarı alanında faul yaptığını belirtti.

Ankaragücü, 3 puanı 3 golle aldı

Küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Ankaragücü puanını 31'e çıkardı. Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü, ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacak ve dolayısıyla da 3-0 hükmen galip sayılacak. Giresunspor ise Başakşehir'i konuk edecek.