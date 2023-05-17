Ankaragücü ile Antalyaspor puanları paylaştı

Ankaragücü, Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor'u ağırladı.
Zorlu 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin 68. dakikasında Güray Vural'ın golüye 1-0 öne geçen Akdeniz ekibine başkent temsilcisinin cevabı 90+3'te Milson'dan geldi.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya, Antalyaspor da 37'ye çıkardı.
MKE Ankaragücü: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Mujakic, Malcuit (Dk. 90+2 Oko), Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Zahid (Dk. 61 Beridze), Sowe
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 84 Cemali Sertel), Erdal Rakip (Dk. 84 Ufuk Akyol), Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 46 Ndao), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Larsson (Dk. 90+2 Kudriashov), Bertuğ Özgür Yıldırım
Goller: Dk. 68 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Milson (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 64 Güray Vural, Dk. 83 Erdal Rakip (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 71 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)