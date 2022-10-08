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    Ankaragücü, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
    • 08.10.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:55
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    Ankaragücü, İstanbulspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve hakem Yasin Kol'un yönettiği mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.

    Gol Emre'den asist Taylan'dan geldi

    Karşılaşmanın 16. dakikasında Ankaragücü, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim ise tıpkı Emre Kılınç gibi Galatasaray'dan transfer edilen Taylan Antalyalı oldu.

    Emre Kılınç Ankaragücü'ndeki ilk golünü atarken, Taylan Antalyalı da ilk asistini yaptı. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #1

    Ethemi, skora dengeyi getirdi

    Maçın ikinci yarısında ise İstanbulspor, beraberliği aradı. 55. dakikada Ethemi topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #2

    Galibiyet golü Ali Sowe'dan

    Maçın 90+2. dakikasında Ankaragücü, Ali Sowe'un attığı golle durumu 2-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Ankaragücü, kazanan taraf oldu.

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #3

    3 puanın sahibi Ankaragücü oldu

    Bu sonucun ardından Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü 7 puana yükselirken, Osman Zeki Korkmaz'ın çalıştırdığı İstanbulspor ise 8 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta İstanbulspor, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Ankaragücü ise evinde Fenerbahçe ile 3 puan mücadelesi verecek.

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #4

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #5

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #6

    Ankaragücü, İstanbulspor u mağlup etti #7


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