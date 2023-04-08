Ankaragücü, İstanbulspor'u üç golle geçti Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Süper Lig’de 28. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem M. Kürşad Filiz yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Ankaragücü oldu.

İlk yarıyı Ankaragücü 2 farkla üstün bitirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Lamine Diack, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ankaragücü, 3 puanı 3 golle aldı

İstanbulspor, ikinci yarıya adeta golle başladı. Kerem Şen, 47. dakikada farkı bire indiren golü attı. Ankaragücü'nün bu gole yanıtı gecikmedi.

Başkent ekibi 53. dakikada Ali Sowe ile durumu 3-1'e taşıdı. İstanbulspor, 55. dakikada Jason Lokilo farkı yeniden bire indirdi ve umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve sarı-lacivertliler, 3 puanı 3 golle aldı.

Tolunay Kafkas ilk lig galibiyetini aldı

Tolunay Kafkas yönetiminde ikinci lig maçına çıkan Ankaragücü, ilk galibiyetini aldı. Ankaragücü, Kafkas ile Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u elemeyi başarmıştı.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü, 28 puana yükseldi. İstanbulspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de 29. haftada Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.