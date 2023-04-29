Ankaragücü - Kasımpaşa maçında gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de 32. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, hakem Bahattin Şimşek yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bu mücadele başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Kıran kırana geçen mücadelede kümede kalma savaşı veren her iki takım 1'er puanı paylaştı.
İki takım 1'er puan aldı
Bu sonucun ardından Ankaragücü 35, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.
Ankaragücü, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek.