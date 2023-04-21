Ankaragücü, PFDK'ya sevk edildi

AA & Ensonhaber
Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Ankaragücü ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+7. dakikalarda Ali Sowe ve 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Giresunspor'un golü 44. dakikada Lamine Diack(k.k.)'tan geldi.
Ankaragücü saha olayları nedeniyle sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ankaragücü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara ekibinin hafta içinde oynanan Giresunspor mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.