Ankaragücü TFF'ye başvuruyor

En Son Haber

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, ofsayt gerekçesiyle verilmeyen ikinci golleri nedeniyle itiraz edeceklerini duyurdu.

Süper Lig'in 28. haftasından Başakşehir'i ağırlayan Ankaragücü, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin maçta attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmamıştı.

''YARIN İTİRAZIMIZI YAPIYORUZ''

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Medipol Başakşehir maçında sayılmayan gol nedeniyle federasyona itiraz edeceklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz" ifadelerini kullandı.