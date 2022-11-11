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Ankaragücü - Trabzonspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
- 11.11.2022 - 19:50
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanıyor.
Ligde Trabzonspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Pedrinho, Sow
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf, Abdülkadir, Gomez