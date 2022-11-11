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    Ankaragücü - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
    • 11.11.2022 - 19:50
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    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanıyor.

    Ligde Trabzonspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Pedrinho, Sow

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf, Abdülkadir, Gomez


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