Ankaragücü - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Ligde Trabzonspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

İlk 11'ler

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Pedrinho, Sow

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf, Abdülkadir, Gomez