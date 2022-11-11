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Ankaragücü - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
- 11.11.2022 - 18:45
- Güncelleme : 11.11.2022 - 18:56
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Ligde Trabzonspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.
İlk 11'ler
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Pedrinho, Sow
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf, Abdülkadir, Gomez