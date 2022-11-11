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    Ankaragücü - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
    • 11.11.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 18:56
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    Ankaragücü - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak.

    Ligde Trabzonspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Trabzonspor ligdeki son 6 maçını kaybetmedi. Bu sürede üçer galibiyet ve beraberlik alan Abdullah Avcı'nın takımı, lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisinde 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

    İlk 11'ler

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Beridze, Emre, Pedrinho, Sow

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Yusuf, Abdülkadir, Gomez


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