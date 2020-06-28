Ankaragücü, yeni hocası İbrahim Üzülmez'le ümitlendi

Ankaragücü'nün başında ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkan teknik direktör İbrahim Üzülmez, deplasmanda 1 puanla döndü ve başkent ekibine umut verdi.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor'dan 1 puan alan Ankaragücü, son 5 haftaya umut dolu girdi.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'la yollarını ayırmıştı. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Ankaragücü, zorlu Trabzon deplasmanından 1 puanla döndü.

Maçın başında 1-0 geriye düşen başkent temsilcisi, ikinci yarıda Gerson Rodrigues'in penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Maçın 83. dakikasında Rodrigues'in kırmızı kart görmesiyle uzatmalar dahil 15 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Ankaragücü, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 25'e yükseltti.

Maç fazlasıyla 17. sırada yer alan Ankaragücü'nün 15. sırayla arasında 3 puan fark kaldı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ İYİ BAŞLADI

Sadece iki antrenmanla takımını Trabzonspor karşısına çıkaran İbrahim Üzülmez, iyi bir başlangıç yaptı.

Aldığı zorlu görevin ilk sınavını şampiyonluğu güçlü adayı karşısında veren Üzülmez, takımına puan aldırtmayı başardı.