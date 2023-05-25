Ankaragücü'nde Pedrinho ve Taylan Antalyalı sakatlandı Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'le karşılaşan Ankaragücü'ne Süper Lig'de oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Pedrinho ve Taylan Antalyalı'dan kötü haber geldi.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü, 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde Ankaragücü'ne iki kötü haber geldi.

Başakşehir ile oynanan yarı final maçı öncesi yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı ve Pedrinho'nun sakatlandığı açıklandı.

Pedrinho ve Taylan, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: