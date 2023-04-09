Ankaragücü'nden Lamine Diack ve Fenerbahçe iddialarına cevap Sezon başında Fenerbahçe'den Ankaragücü'ne transfer olan Lamine Diack hakkında kulübünün basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var ve mukavelesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil" dedi.

AA

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Süper Lig'in 28. haftasında 3-2 yendikleri İstanbulspor karşısında çok kritik bir 3 puan aldıklarını, tehlikeli bölgeden uzaklaşarak üst sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

"Hedefimiz üst sıralara hızlı bir şekilde tırmanmak"

Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada, ligde dün aldıklarını galibiyetin önemine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için sezonun önemli maçlarından biriydi. Hedefimiz üst sıralara hızlı bir şekilde tırmanmak ve 42 yıl sonra Türkiye Kupası'nı başkente getirmek. İstanbulspor maçını 3 puanla tamamladığımız için çok mutluyuz. Teknik direktörümüz Tolunay Kafkas'ın pes etmeyen, savaşçı bir yapısı var. Bu da sahadaki oyun anlayışımıza yansıyor. Taraftarlarımızın bulunduğumuz konum gereği yaşadığı stresin farkındayız. Tehlikeli bölgeden en hızlı şekilde uzaklaşıp, ligi üst sıralarda tamamlayarak onları mutlu etmek istiyoruz."

"Türkiye Kupası'nı alarak gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

Gelecek hafta Fenerbahçe'yle oynayacakları maçı değerlendiren Aytekin, şu şekilde konuştu:

"Önümüzde Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe müsabakası var. O karşılaşmadan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Bu sene başında başkanımız Sayın Faruk Koca, Avrupa hedefi koymuştu. Bu hedefin de 3 maç gerisindeyiz. Türkiye Kupası'nı alarak gelecek yıl Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

"Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var"

Hüseyin Aytekin, son haftaların formda ismi Lamine Diack'ın sözleşmesinde başka bir kulübün opsiyonu hakkı olmadığını dile getirdi.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen oyuncuyla ilgili basında yer alan "Fenerbahçe'nin sonraki satıştan payı ve geri alma opsiyonu var." şeklindeki haberlere değinen Aytekin, şu şekilde konuştu:

"Diack ile 4 yıllık sözleşmemiz var ve mukavelesinde başka kulübe ait herhangi bir opsiyon kesinlikle söz konusu değil."

"Kiralık olan ve sözleşme süresi sona erecek oyuncularımız mevcut"

Hüseyin Aytekin, takımın en golcü ismi Ali Sowe başta olmak üzere Emre Kılınç, Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı gibi önemli isimlerin kiralık forma giydiğinin hatırlatılması üzerine şu değerlendirmede bulundu: