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    Ankaragücü'nden örnek kitap uygulaması

    Süper Lig ekibi Ankaragücü, altyapı oyuncuları örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.
    • 12.12.2022 - 19:01
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    Ankaragücü'nden örnek kitap uygulaması

    Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, alt yaş kategorilerindeki deplasman yolculuğunda bir saat kitap okuma zorunluluğu getirdi.

    Altyapı oyuncuları bir saat kitap okuyacak

    Kulüpten yapılan açıklamada başkent temsilcisi, alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcularının deplasmana gidişte 30, dönüşte de 30 dakika olmak üzere toplam bir saat kitap okumalarını zorunlu hale getirdi.

    Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

    Ankaragücü'nden örnek kitap uygulaması İZLE

    Ankaragücü nden örnek kitap uygulaması #1

    Ankaragücü nden örnek kitap uygulaması #2


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