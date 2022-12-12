Süper Lig ekibi Ankaragücü, altyapı oyuncuları örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, alt yaş kategorilerindeki deplasman yolculuğunda bir saat kitap okuma zorunluluğu getirdi.

Altyapı oyuncuları bir saat kitap okuyacak

Kulüpten yapılan açıklamada başkent temsilcisi, alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcularının deplasmana gidişte 30, dönüşte de 30 dakika olmak üzere toplam bir saat kitap okumalarını zorunlu hale getirdi.

Projeyle, çocukların kitap okuma alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Ankaragücü'nden örnek kitap uygulaması İZLE