Ankaragücü'ne kaybeden Ümraniyespor Süper Lig'e veda etti Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Ümraniyespor, bu sezon Süper Lig'e ilk veda eden takım oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Ümraniyespor küme düştü.

İlk yarı eşitlikle sona erdi

Ankaragücü, 18. dakikada Kevin Malcuit ile öne geçti. Ümraniyespor, 25. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Tartışmalı bir pozisyon yaşandı

Maçın 33. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi.

VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Hakem Mete Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

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Ankaragücü kazandı, Ümraniyespor küme düştü

Ankaragücü, 71. dakikada Milson'un şık golüyle mücadeleyi kazandı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 39 puana yükselirken, Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı ve Süper Lig'e veda etti.

Ankaragücü, gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Ümraniyespor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.