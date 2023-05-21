Ankaragücü'nün önce golü sonra penaltısı iptal oldu Ankaragücü, Ümraniyespor karşısında 33. dakikada golü buldu ancak pozisyon öncesinde penaltı olduğu kararı verildi. Maçın hakemi Mete Kalkavan VAR uyarısıyla bu kez penaltıyı da geçersiz saydı.

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Hekimbaşı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı. Djokanovic'in golü sayılmadı Maç 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi. Penaltı iptal edildi Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde penaltı olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi. Ankaragücü paylaşım yaptı Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararına sosyal medya hesabından jet hızıyla bir tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "Rezalet!!!" ifadesiyle birlikte siyah bir görsel paylaşıldı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)