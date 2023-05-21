Ankaragücü'nün önce golü sonra penaltısı iptal oldu

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Hekimbaşı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede çok tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

Djokanovic'in golü sayılmadı

Maç 1-1 devam ederken Ankaragücü'nde Malcuit son çizgiye inip ortasını yaptı. Top Mustafa Eser'e çarparak Ankaragüçlü Djokanovic'e geldi. Ofsayt pozisyonunda olmayan Djokanovic, topu ağlara gönderdi.

Ankaragücü'nün önce golü sonra penaltısı iptal oldu

Penaltı iptal edildi

Mete Kalkavan, golü iptal ederek öncesinde olduğu kararını verdi. VAR hakemi Alper Ulusoy, Mete Kalkavan'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi.

Kalkavan, pozisyonu inceleyerek penaltıyı iptal etti ve mücadelenin hakem atışıyla başlamasını istedi.

Ankaragücü'nün önce golü sonra penaltısı iptal oldu

Ankaragücü paylaşım yaptı

Ankaragücü, Mete Kalkavan'ın bu kararına sosyal medya hesabından jet hızıyla bir tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "Rezalet!!!" ifadesiyle birlikte siyah bir görsel paylaşıldı.

Ankaragücü'nün önce golü sonra penaltısı iptal oldu

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)