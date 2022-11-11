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    Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyon

    Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyon

    Ankaragücü, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan devam dedi.
    • 11.11.2022 - 20:48
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 21:16
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    Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede bir pozisyonda penaltı bekledi.

    Ali Sowe yerde kaldı

    Karşılaşmanın 31. dakikadasında Trabzonsporlu Enis Bardhi ve Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe'un ikili mücadelede olduğu sırada Sowe yerde kaldı.

    Ankaragücü takımı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.

    Ankaragücü nün penaltı beklediği pozisyon #1

    Ankaragücü nün penaltı beklediği pozisyon #2

    Ankaragücü nün penaltı beklediği pozisyon #3

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


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