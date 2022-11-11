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Ankaragücü'nün penaltı beklediği pozisyon
Ankaragücü, Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan devam dedi.
- 11.11.2022 - 20:48
- Güncelleme : 11.11.2022 - 21:16
Ankaragücü, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede bir pozisyonda penaltı bekledi.
Ali Sowe yerde kaldı
Karşılaşmanın 31. dakikadasında Trabzonsporlu Enis Bardhi ve Ankaragücü'nün forveti Ali Sowe'un ikili mücadelede olduğu sırada Sowe yerde kaldı.
Ankaragücü takımı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)