Antalyaspor, 6 maçta 1 puan aldı

Geçen sezon futbolcuyken bir anda teknik adamlığa soyunan ve Antalyaspor'u uçuşa geçiren Nuri Şahin yeni sezona istediği gibi başlayamadı.

Geride bıraktığımız sezona Ersun Yanal yönetiminde başlayan Antalyaspor daha öncesinde 5 yıllık uzun bir sözleşme imzaladığı tecrübeli hocayla art arda alınan kötü sonuçların ardından 8. hafta sonunda yollarını ayırmıştı.

'Şampiyon' apoletli Yanal'ın ardından kırmızı-beyazlıların başına kimin geçeceği merak edilirken, yıldız futbolcu transferleriyle dikkat çeken Akdeniz ekibinde çok ünlü bir teknik adama da takımın emanet edilebileceği konuşuluyordu.

Başkan'dan büyük sürpriz

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin sürpriz bir karara imza atarak o dönem takımda futbolcu olarak görev yapan Nuri Şahin'i teknik direktörlük koltuğuna oturttu. İkili arasında birkaç gün süren görüşmeler sonucunda Nuri Şahin 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldı ve uzun süredir düşündüğü teknik adamlık görevine büründü.

Sezonu 7. bitirdi

Pro Lisansı olmadığı için geride bıraktığımız sezonu 'Futbol Sorumlusu' adı altında geçiren, takım kadrosunda futbolcu olarak ismi yazan genç çalıştırıcı, Antalyaspor'a müthiş bir dokunuş yaptı. Hem oynattığı futbol hem de aldığı sonuçlarla teknik direktörlük kariyerine harika bir başlangıç yapan Şahin geçen sezon ligde son 16 maçta mağlubiyet yüzü görmemiş ve Antalyaspor sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Pro Lisans yaramadı

Nuri Şahin'in bu performansı sadece Antalyasporlular tarafından değil, tüm Türk futbol kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştı. Tüm rüzgarı arkasına alan başarılı çalıştırıcı yeni sezona ise Pro Lisans kursuna başvurduğu için bizzat teknik direktör olarak başladı. Ancak Şahin'in planları bu kez tutmadı.

Arka arkaya şoklar

Galatasaray mağlubiyetiyle sezona giren Antalyaspor, Ümraniye ve Trabzonspor galibiyetleriyle yeniden hava bulsa da ardından arka arkaya şokları yaşadı. Gaziantep FK'ya 5-2, Kasımpaşa'ya 2-0, Kayseri'ye 1-0 ve Adana Demir'e de 3-0 kaybeden Akdeniz ekibi Konyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Kırmızı-Beyazlılar dün de Antalya Derbisi'nde Alanyaspor'a 3-2 boyun eğince son 6 maçından sadece 1 puan çıkarabildi. Antalyaspor böylece küme hattına kadar geriledi ve Nuri Şahin ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı.

Büyük maçlara çıkacak

En kısa sürede toparlanması beklenen Antalyaspor'un önünde de hiç kolay sayılmayacak bir fikstür bulunuyor. İstanbulspor'u sahasında konuk edecek olan Kırmızı-Beyazlılar, Sivas deplasmanına gidip ardından Karagümrük'le kapışacak. Sonrasında bir Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Akdeniz ekibi, Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra Başakşehir ve Fenerbahçe 'yle kozlarını paylaşacak.

Sonradan açılmıştı

Hatırlanacağı üzere genç hoca ilk deneyimine de müthiş bir başlangıç yapamamıştı. Sivas beraberliği ve Başakşehir yenilgisiyle teknik adamlık kariyerine ilk adımlarını atan 34 yaşındaki çalıştırıcı, Giresun ve Altay maçlarında kazanarak moral bulsa da sonrasında bir süre inişli-çıkışlı performans sergilemişti.

Hatta bir periyotta 8 maçlık galibiyet hasreti çeken Akdeniz temsilcisi o sürecin ardından işleri rayına oturtmuş ve 16 maçlık yenilmeme serisine imza atmıştı.