Antalyaspor: Adaletli yönetim istiyoruz Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, takımların hangi yarış içinde olduğuna bakmadan maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz." dedi.

AA

Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu lig mücadelesi öncesinde kırmızı-beyazlı takımın basın sözcüsü Adnan Başkan, açıklamalarda bulundu.

Başkan, yaptığı açıklamada, Süper Lig'de son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı, Avrupa kupaları ve ligde kalma mücadelelerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kulüp yöneticileri olarak bütün güçleri ve özverileriyle zorlu ekonomik şartlar altında takımlarını sağ salim limana yanaştırma peşinde olduklarını aktaran Başkan, herkesin çok daha dikkatli olması gereken haftalara girdiklerini dile getirdi.

"Adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz"

Özellikle hakemlerin bu haftalarda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kalan 6 haftada oynayacağımız 5 maçın ikisi şampiyonluk yarışındaki, ikisi de alt sıralardaki rakiplerimizle. Biz şimdiden kimin hangi yarış içinde olduğuna bakmadan çıkıp tüm maçlarımızı kazanmak için sahada olacağımızı ilan ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, hedefi olan tüm takımlar için adaletli yönetim istediğimizin altını bir kez daha çizmek istiyoruz."

"Hakemlerimize güvendiğimizi ifade ediyoruz"

Tek dileklerinin Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı tüm hakemlerin ve kurulların adalet terazisini eşit tutması olduğunu kaydeden Başkan, şu şekilde konuştu: