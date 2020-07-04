Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalyaspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 20:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalyaspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri #1

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak.

    Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.

    Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan Adem, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Fredy, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic.

    Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.

    Görüş Bildir