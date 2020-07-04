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Antalyaspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 04.07.2020 - 20:07
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan Adem, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Fredy, Amilton, Sinan, Podolski, Jahovic.
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli, Berkay, Demba Ba.