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Antalyaspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 04.07.2020 - 13:11
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor
Boffin
NazımVeysel
Ersan
Kudrashov
Fredy
Doğukan
Sinan
Amilton
Podolski
Jahovic
Başakşehir
Mert
Caiçara
Ponck
Epureanu
Clichy
Mehmet Topal
İrfan Can
Gulbrandsen
Berkay
Crivelli
Demba Ba