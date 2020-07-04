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    Antalyaspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 30. haftasında lider Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 13:11
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    Antalyaspor-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri #1

    Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Antalya Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.
    Maç öncesinde lider Başakşehir'in 60 puanı bulunurken 10. Antalyaspor'un ise 37 puanı bulunuyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Ev sahibi Antalyaspor'da Bahadır Öztürk'ün sakatlığı bulunurken Hakan Özmert ise cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

    Başakşehir'de Aleksic, Mahmut Tekdemir ve Edin Visca cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.

    MUHTEMEL 11'LER

    Antalyaspor
    Boffin
    NazımVeysel
    Ersan
    Kudrashov
    Fredy
    Doğukan
    Sinan
    Amilton
    Podolski
    Jahovic

    Başakşehir
    Mert
    Caiçara
    Ponck
    Epureanu
    Clichy
    Mehmet Topal
    İrfan Can
    Gulbrandsen
    Berkay
    Crivelli
    Demba Ba

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